Cezaevinden Kaçtıktan 2 Gün Sonra Yakalandı
57 dakika önce
SAMSUN'da 2 gün önce cezaevinden firar eden U.T. (22) mağaralar bölgesinde yakalandı.
SAMSUN'da 2 gün önce cezaevinden firar eden U.T. (22) mağaralar bölgesinde yakalandı.
Hakkında 3 yıl 58 ay 97 gün hapis cezası bulunan U.T., Samsun
Açık Cezaevi'nden 2 gün önce firar etti. U.T.'yi bulmak için alarma geçen Tekkeköy Jandarma
Komutanlığı ekipleri, firarinin mağaralar bölgesinde olduğunu tespit etti. Takibe alınan U.T. yapılan operasyonla yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:29 Kaynak: DHA
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