Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 4: Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı kurucu başkanı)
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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, 8 Şubat 2018’de tutuklandı; geçtiğimiz temmuzda hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı. Kuytul, Euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, 8 Şubat 2018'de tutuklandı; geçtiğimiz temmuz ayında da 'terör örgütlerine destek vermek" suçlamasıyla hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı.
Bolu F Tipi cezaevinde kalan Kuytul, Euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı. Üç çocuk babası Kuytul, son iki yılda yaşadıklarını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:22
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