Son Dakika Haberleri: Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 4: Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı kurucu başkanı)
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Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 4: Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı kurucu başkanı)

29 dakika önce

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, 8 Şubat 2018’de tutuklandı; geçtiğimiz temmuzda hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı. Kuytul, Euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı.

Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 4: Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı kurucu başkanı), System.String[]
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, 8 Şubat 2018'de tutuklandı; geçtiğimiz temmuz ayında da 'terör örgütlerine destek vermek" suçlamasıyla hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı.

Bolu F Tipi cezaevinde kalan Kuytul, Euronews Türkçe'nin hazırladığı "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için yazı kaleme aldı. Üç çocuk babası Kuytul, son iki yılda yaşadıklarını anlatıyor.
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Alparslan Kuytul, Euronews, Şubat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:22 
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