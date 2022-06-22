Cezaevinden tahliye edilen Fatma Koç evinin önünde alkışlarla ve çiçekle karşılandı - Son Dakika
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Cezaevinden tahliye edilen Fatma Koç evinin önünde alkışlarla ve çiçekle karşılandı

22.06.2022 22:36
Cezaevinden tahliye edilen Fatma Koç evinin önünde alkışlarla ve çiçekle karşılandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini bıçaklayarak ölümüne neden olan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra evinin önünde alkışlarla ve...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini bıçaklayarak ölümüne neden olan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra evinin önünde alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı.

Araçla evinin önüne geldiğinde sevinç gözyaşı döken Fatma Koç, evinin önünde, çocukları, ailesi, komşuları ve kendisine duruşma aşamasında da destek veren bir grup kadın tarafından alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı. Koç, araçtan indikten sonra kendisine çiçek uzatan ve destek veren herkese teşekkür etti. Fatma Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hepinizden Allah razı olsun bin kere. Hepiniz arkamdaydınız, çok mutluyum. Mahalleme, Beyşehirli herkese çok çok teşekkür ederim. Avukatıma daha çok teşekkür ederim, onun sayesinde çıktım" dedi. Cezaevine girdikten sonra çıkacağını hiç ummadığını belirten Koç, "Yani ben çıkamayacağımı sanıyordum" diye konuştu. Karar açıklandığı esnasındaki duygularını anlatan Koç, "O anı nasıl anlatayım, ağladım yani sevincimden. Bir de bana sürpriz oldu. Yani içeridekiler 'çok yatarsın çok' dediler. Ama ben hiçbir zaman Allah'tan ümidi kesmedim. 4 Ocak 2022 tarihinden bu yana yaklaşık 5 ayın üzerinde cezaevinde kaldım. Mutlu, huzurlu olmak istiyorum. Mutlu, huzurlu çocuklarıma kavuştum, komşularıma. Hepsinden bin kere razı olsun. Bu kadar sevenim olacağını bilemezdim" ifadelerini kullandı.

Koç'un avukatı Şefika Doğan ise, müvekkilinin ilk duruşmada serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, 'emsaller noktasında hakikaten zor bir karardı' sözleriyle değerlendirdiği karara ilişkin olarak, ilk duruşmada gerekli savunmaları yaptıklarını söyledi. Müvekkilinin tahliyesi ile ilgili olarak umutlu olduğunu vurgulayan Doğan, "Tabii hakikaten üzücü bir olay vuku buldu. Bu konuyla alakalı Fatma Hanım'ın suçsuzluğuna olan inancımız da baştan beri tamdı. Bu noktada en doğru karar verildi, öyle söyleyeyim, tahliye kararı bir noktada hem beklediğimiz hem de 'acaba tereddütte uğrar mı?' dediğimiz bir karardı ama adalet yerini buldu, bizler çok mutluyuz. Fatma Hanım ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Dilerim Allah bir daha yaşatmasın, çocuklarından ayırmasın" ifadelerine yer verdi.

Bundan sonraki yargı sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin de bilgiler veren Doğan, "Bir keşfimiz olacak akabinde tekrar duruşmamız görülecek ve gerekli savunmalarımızı yapacağız. İnanıyoruz ki savunmalarımıza binaen de Fatma Hanım'ın suçsuzluğu ortaya konulacak ve kendisini cezalandırmaya yer olmadığına dair kararla tamamen bu işten bitmiş vaziyette uğurlayacağız diye umuyorum. İnşallah Allah o günleri görmeyi kendisine de bizlere de nasip etsin" dedi.

Fatma Koç, daha sonra çocuklarıyla birlikte kendisini karşılamaya gelenlere el sallayarak evine girdi. - KONYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden tahliye edilen Fatma Koç evinin önünde alkışlarla ve çiçekle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezaevinden tahliye edilen Fatma Koç evinin önünde alkışlarla ve çiçekle karşılandı - Son Dakika
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