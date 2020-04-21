Cezaevinden tahliye olan 3 kişi, İslahiye'de karantinaya alındı - Son Dakika

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Cezaevinden tahliye olan 3 kişi, İslahiye'de karantinaya alındı
6 saat önce
İNFAZ düzenlemesiyle Muğla'nın Dalaman ilçesindeki cezaevinden tahliye olan bir kişide koronavirüse rastlanmasının ardından, aynı cezaevinden tahliye olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 3 kişi evlerinde karantinaya alındı.
İNFAZ düzenlemesiyle Muğla'nın Dalaman ilçesindeki cezaevinden tahliye olan bir kişide koronavirüse rastlanmasının ardından, aynı cezaevinden tahliye olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 3 kişi evlerinde karantinaya alındı.
Dalaman ilçesindeki Açık Cezaevi'nden tahliye olduktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alınırken, Sağlık Bakanlığı talimatıyla aynı cezaevinden tahliye olan diğer kişilerin de taramadan geçirilerek karantinaya alınması kararlaştırıldı.Bunun üzerine yapılan araştırmada Dalaman Açık Cezaevi'nden tahliye olanlar arasında bulunan A.D., A.Y. ve R.U.'nun Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evlerine döndüğü saptandı. İslahiye Sağlık Müdürlüğü ekipleri bugün cezaevinden tahliye olan 3 kişiyi evlerine giderek taramadan geçirdi. Yapılan taramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 3 kişinin 14 gün süreyle karantina kuralları kapsamında gözlem altında kalacakları belirtildi. Evlerinde karantinaya alınan A.D., A.Y. ve R.U.'nun ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:37 Kaynak: DHA
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