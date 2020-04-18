CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN GENCE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI - Son Dakika

MALTEPE Kapalı Cezaevi'nde dün tahliye olan ve memleketine dönemediğini söyleyen 19 yaşındaki genç sokağa çıkma yasağını deldiği için ceza yedi.

Samet M. yaklaşık 3 sene önce hırsızlık suçundan tutuklandı. Bugün 19 yaşında olan Samet M. infaz indirim yasası kapsamında dün akşam saatlerinde Maltepe Kapalı Cezaevi'nde tahliye edildi. Konya'da bulunan ailesinin yanına gitmek isteyen genç görevliler tarafından diğer mahkumlarla birlikte otogara götürüldü. Burada uzun süre otobüs beklediğini söyleyen Samet M. koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Konya'ya giden otobüs bulamadığı öne sürdü.

İstanbul'da yakını da bulunmayan genç, bir mahkum arkadaşının Silivri'de evinde kalmaya karar verdi. Ancak burada da kalamayan Samet M. tuttuğu bir araçla tekrar otogara dönmek istediği sırada Mahmutbey gişelerinde polis tarafından durduruldu,.

Sokağa çıkma yasağını delen Samet M., ceza yedi. Samet M. " Esenler Otogarı'na gelirken polis çevirdi. Ben belgelerimi gösterdim ama bana ceza kestiler. Sokağa çıkma yasağı olduğu için 3716 lira idari para cezası yedim" dedi. Fatih'teki bir denetim noktasına gelerek trafik polislerinden yardım isteyen gence trafik polisleri otogarda beklemesini söyledi. Karnı aç olan gence polisler sandviç çay ve meyve suyu ikram etti.