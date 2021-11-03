Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti - Son Dakika

2015'te "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve geçen hafta gece yarısı tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli ile görüştü.

"ÜLKE VE ÜLKÜ SEVDALISI GÖZÜ KARA YİĞİT"

MHP'nin sosyal medya Twitter'den yapılan açıklamada ziyaretle ilgili olarak, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?

3 Mart 1960 tarihinde, Giresun'da doğan 61 yaşındaki Yakup Kürşat Yılmaz, Türkiye'deki cezaevinden üç kez (1994, Şubat 1997 ve Şubat 1998) kaçarak Temmuz 1998'de Bulgaristan'da tutuklandı. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun 1995 yılında öldürülmesini düzenlemekten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşadamı Halis Toprak'ı öldürürse cezasının iptal edileceğinin söylendiğini ve bağlantıları hakkında konuşmasını engellemek için Bulgaristan'da kendisine Hepatit C verildiğini iddia etti. Bulgaristan'a kaçtıktan sonra 2008'de Varna'da gözaltına alındı ve ardından Nisan 1999'da Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Yakup Kürşad Yılmaz'ın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Mahkeme, Kürşad Yılmaz'ın 1999 ve 2005 yılları arasında işlediği iddia edilen 'hürriyeti tahdit', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından beraatına, infazın durdurulmasına karar verdi. Kürşad Yılmaz'ın yargılandığı davada ilk karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19 Ocak 2010'da verildi. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce 2011'de kısmen bozuldu.