Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü - Son Dakika

Saat 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre, cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenilen Kenan Cesur, aralarında husumet bulunan Ramazan Çar'ı takip etmeye başladı.

BAŞINDAN VE SIRTINDAN YARALANDI

Bir süre devam eden takibin ardından Kenan Cesur, yanında getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Çar'a arkasından ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Ramazan Çar kanlar içerisinde yığılırken, Kenan Cesur ise kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Çar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Çar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Öte yandan, Kenan Cesur ise olaydan kısa bir süre sonra olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Garipler Mezarlığında yakalandı.

KAÇMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından elinde pompalı tüfekle olay yerinden kaçan Kenan Cesur'un kaçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın elinde pompalı tüfekle sokağa girişi ve etrafa bakındıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.