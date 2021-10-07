Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı - Son Dakika

Kızıltepe'de bir süre önce cezaevinden çıkan 45 yaşındaki Zeynettin Yılmaz'dan üzen haber geldi. Adamın cansız bedeni boş arazide yakılmış şekilde bulundu.

4 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Kızıltepe ilçesi Ğurs Vadisi bölgesindeki arazisine giden kişi, cansız bedenle karşılaşıp jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 4 gün önce yakılarak öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarmanın yaptığı araştırmada cansız bedenin bir süre önce cezaevinden çıkan Zeynettin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.