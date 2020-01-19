Cezaevinden yeni çıkan bir kişi, annesi ile eşini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden yeni çıkan bir kişi, annesi ile eşini öldürdü - Son Dakika

Cezaevinden yeni çıkan bir kişi, annesi ile eşini öldürdü

45 dakika önce

Kadıköy'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için çalışma başlattı.

EŞİ VE ANNESİNE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tahsin Yüksekova(38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı. Tahsin Yüksekova, bu sırada eşi Seyhan Yüksekova'ya silahla bir kaç el ateş etti.

Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdı. Tahsin Yüksekova, Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde araştırma yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheliTahsin Yüksekova Ataşehir'de olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelinin Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, Zühmiye Yüksekova için, "Mahalle esnafımız çiçekçi. Sevdiğimiz bir ablamızdı. Ben çalışırken silah sesini duyup dışarı çıktığımda yerde yatıyordu zaten" dedi.

Cezaevinden yeni çıkan bir kişi, annesi ile eşini öldürdü
Yüksekova, Kadıköy, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:04 Kaynak: DHA
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