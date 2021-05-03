Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu - Son Dakika

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu

03.05.2021 16:06

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu Fatih'te cezaevinden yeni çıkan bir kişi, bir kaç saat önce tanışıp arkadaş olduğu şahsı boğarak öldürdü Öldürdüğü şahsın ellerini tişört ile bağlayan katil zanlısı daha sonra polise teslim oldu 19 yaşındaki...

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu

Fatih'te cezaevinden yeni çıkan bir kişi, bir kaç saat önce tanışıp arkadaş olduğu şahsı boğarak öldürdü

Öldürdüğü şahsın ellerini tişört ile bağlayan katil zanlısı daha sonra polise teslim oldu

19 yaşındaki katil zanlısının, 'cinsel istismar', 'gasp' ve 'yaralama' gibi suçların da aralarında olduğu toplamda 43 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde aynı gün tanışıp arkadaş oldukları kişiyi boğarak öldüren katil zanlısı, cinayetin ardından polise teslim oldu. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 19 yaşındaki failin, 'cinsel istismar', 'gasp' ve 'yaralama' gibi olayların da aralarında olduğu toplam 43 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere cinayet 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Fatih'te işlendi. İddiaya göre Avcılar'da oturan E.M.(19), gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, yaklaşık üç saat önce Fatih'te Ahmet Ö. adlı bir kişiyi elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip polise teslim oldu. Öldürdüğü kişiyle cinayet günü Aksaray'da bir parkta tanıştıklarını ifade eden katil zanlısı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Elleri t-shirt ile bağlanmış, boğularak öldürülmüş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbarın yapıldığı Fatih İlçesi'ne bağlı Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Çıkmazı Sokak üzerindeki adrese giderek evin kapısını açtı. Söz konusu adreste oturduğu öğrenilen ve bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Ahmet Ö., elleri t-shirt ile önden bağlanmış ve boğularak öldürülmüş halde buldu. Evdeki masanın üstünde içki kutuları bulundu. Yeni tanıştığı adamı aynı gün boğarak öldüren ve cinayeti itiraf eden katil zanlısı, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadelerde maktulle olay gününde Fatih'e bağlı Aksaray Mahallesi'nde bir parkta tanıştıklarını anlatan E.M., iddiaya göre Ahmet Ö.'den sigara istedi. E.M., yeni tanıştığı ve kendisine sigara uzatan Ahmet Ö. ile bir süre sohbet etti. Yeni tanışan ikili, birlikte alkol almaya karar verdi.

Cinayetten bir süre sonra gidip polise teslim oldu

Ahmet Ö., E.M'yi evine davet etti ve ikili eve gittikten kısa bir süre sonra alkol satın almak üzere birlikte evden çıktı. İkili eve döndü. O anlar evin girişine bakan güvenlik kamera görüntülerine de yansırken, evde içki içen ikilinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tekstil atölyesinde çalışan E.M., saldırdığı Ahmet Ö.'yü elleriyle boğarak öldürdü. Ardından maktulün ellerini önden tişört ile bağladıktan sonra evin anahtarını da alıp adresten çıktı. Dairenin kapısını dışarıdan kilitleyen cinayet zanlısı, yakalanma korkusuyla yaşayamayacağını düşünerek polise teslim olmaya karar verdi. Cezaevinden henüz üç ay önce çıktığı ileri sürülen E.M., evine gitti ve ailesiyle helalleştikten sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Katille kurbanın aynı karedeki görüntüsü ortaya çıktı

Yaptıklarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde itiraf eden zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Fatih'te parkta yeni tanıştığı kişiyi evine davet ettiği ileri sürülen maktul Ahmet Ö. ile katil zanlısı E.M.'nin, cinayetin işlendiği eve girip daha sonra alkol almak için dışarı çıkarken kaydedilen güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Katil ile maktulün aynı karede yer alan görüntüde, ikili birlikte eve girip beraber dışarıya çıkıyor.

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu
Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu
Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu
Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu

Esenyurt, İstanbul, Cinayet, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü
Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı         
18:51
Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi         
18:20
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme         
18:09
Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak         
17:39
Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı         
17:08
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 19:08:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih'te cinayet işledi, Esenyurt'ta polise teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement