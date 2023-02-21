Olay, Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'hırsızlık' suçundan tutuklu bulundukları cezaevinden bir süre önce çıkan Buse Ç. ve erkek arkadaşı Gökhan E., inşaattan bakır kablo çaldı. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak, dün akşam da başka inşaattan hırsızlık yapan şüphelileri kıyafetlerinden tespit etti. Hırsızlık olaylarında toplam 10 bin lira değerinde elektrik kablosu çalan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Samsun Adliyesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezaevinden yeni çıkan sevgililer, yine hırsızlık yapınca yakalandı - Son Dakika

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