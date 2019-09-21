Son Dakika Haberleri: Cezaevinden yeni tahliye olan genç öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cezaevinden yeni tahliye olan genç öldürüldü

23 dakika önce

Gaziantep'te cezaevinden yeni tahliye olan genç, kuzenleri tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Cezaevinden yeni tahliye olan genç öldürüldü, System.String[]

Gaziantep'te cezaevinden yeni tahliye olan genç, kuzenleri tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.


Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren İsa Kaya, kısa süre önce cezaevinden tahliye oldu. İsa Kaya, bu gece yolda yürürken motosikletle yanına yaklaşan halasının oğulları Mustafa ve Ramazan B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kaya'nın ölümüne yol açtıkları öne sürülen Ramazan ve Mustafa B.'nin olaydan sonra karakola giderek teslim oldukları öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı
Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 03:06:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden yeni tahliye olan genç öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]