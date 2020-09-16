Cezaevindeyken tanıştı, gördüğü 7 saatlik işkenceyle tanınmaz hale geldi - Son Dakika

Cezaevindeyken tanıştı, gördüğü 7 saatlik işkenceyle tanınmaz hale geldi

Cezaevindeyken tanıştı, gördüğü 7 saatlik işkenceyle tanınmaz hale geldi 7 saat işkence edilen kadının kafasında 4 şişe kırıldı İstanbul'da yaşayan ve 1 sene öncesinde cezaevine giren Dilber Argın(37), yaklaşık 4 ay sonra hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan M.A.

Cezaevindeyken tanıştı, gördüğü 7 saatlik işkenceyle tanınmaz hale geldi

7 saat işkence edilen kadının kafasında 4 şişe kırıldı

GAZİANTEP - İstanbul'da yaşayan ve 1 sene öncesinde cezaevine giren Dilber Argın(37), yaklaşık 4 ay sonra hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan M.A.K tarafından götürüldüğü metruk bir evde öldürüesiye darp edildi. Kafasında 4 şişe kırılan Dilber Argın, yaklaşık 7 saat boyunca işkence yapılıp tecavüze uğradığı ileri sürdü. Ağrılar içerisindeki kadın olay sonrası kaçan M.A.K'nin yakalanmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre 2019 yılının Mayıs ayında Gaziantep E Tipi Kapalı cezaevine giren Dilber Argın, yaklaşık 4 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde ayağındaki rahatsızlık nedeniyle gelen M.A.K ile tanıştı. Cezaevinde bulunan hükümlü Dilber Argın 7 ay boyunca M.A.K ile mektuplaştı. Pandemi süreci öncesinde ise Dilber Argın, 1.5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden çıktı. İstanbul'a dönen Dilber Argın, burada sosyal medya hesabından kendisini bulan M.A.K ile tekrar görüşmeye başladı. M.A.K'nın daveti üzerine 10 yaşında ve 8 yaşındaki 2 çocuğunu yuvaya yerleştiren Dilber Argın, Gaziantep'e gelerek M.A.K ile birlikte yaşamaya başladı. M.A.K, 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın'ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürdü. Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K'yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra ise kurtardığı ve sevdiği kişi olan M.A.K ile metruk binanın bahçesinde oturup sohbet etti. M.A.K., kolundan tutarak içeriye götürdüğü Dilber Argın'a geçmişi ile ilgili olduğunu söylediği mevzuları anlatmaya başladı. Bulundukları evde Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü söyleyen M.A.K, daha sonra ise Dilber Argın'a da kendisini öldüreceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını söyleyerek tehdit etti.

Yaklaşık 7 saat işkence gördü

Tehdit konuşmasının ardından ise M.A.K, tüm çabalarına ve yalvarmalarına rağmen Dilber Argın'ın elini ayağını ve ağzını bağladı. M.A.K, tekme ve yumruklarla darp ederek boynuna bıçak dayadığı Argın'ın kafasında 4 şişe kırdı. M.A.K., kimi zaman ise Dilber Argın'ın saçlarından tutup, kafasını duvarlara çarptırdı. Geçen 7 saat boyunca işkence gören ve tecavüz edilen Dilber Argın, saatler sonra ise işkencelere dayanamayarak bayıldı. Bayılan Dilber Argın'ın öldüğünü zanneden M.A.K., kayıplara karışırken, bir süre sonra kendine gelen Dilber Aygın ise yaralarına ve çektiye acıya rağmen sürünerek önce evden, sonra da evin bahçesinden çıkmayı başardı. Yoldan geçenlerden yardım istemesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Dilber Argın'ın kafasında, göğsünde çatlaklarla ve çok sayıda kesik ve morarmalar tespit edildi. Kafasının ve vücudunun bir çok bölgesinde ağrı ve acıların olduğunu belirten Dilber Argın, M.A.K'nin kendisinin elbiselerini, telefonunu, parasını, çocuklarının resimleri, cezaevi ile ilgili evrakları ve kartlarının da yer aldığı cüzdanını alarak kayıplara karıştığını söyledi. İbrahim Polis Merkezi ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne müracaat eden Dilber Argın, "Ben kendisini çok seviyordum. Daha önce de geldim küçük bir sıkıntı yaşadık. Tekrar İstanbul'a ailemin yanına geri döndüm. Ama gözlerim ondan başka bir şey görmüyordu. Dayanamadım, Gaziantep'e geri geldim. Bir gün öncesinde kendisi intihar etmek istedi, ben kurtardım. Kurtarmama kızdı herhalde, önce beni öldürmeyi sonra da kendisini öldürmeyi düşündü herhalde. Önce beni kendilerine ait metruk bir binaya götürdü. Buranın bahçesinde bir süre konuştuk. Sonra ise bana hayali bir şeyler anlatmaya başladı. Burada Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü, beni de öldüreceğini söyledi. Kurtuluşumun olmayacağını söyledi. Ben kendisine yalvardım yakardım. Şişe ile kafama vurmaya çalıştı, direndim ama 4 şişe kırdı. Boğazıma bıçak dayadı, rahat durmamamı istedi. tekmeyle göğsüme vurdu, yumrukla darp etti, saçımdan tutup, kafamı duvarlara vurdurdu. Yüzümde 2 şişe kırdı, bayılınca bir süre sonra tekrar kendime geldim, tecavüz ediyordu. Tekrar bayıldım, bayılınca şişe parçasıyla yüzüme çizikler atmış. Tekrar kendime geldiğimde zindan gibiydi, her yer karanlıktı. Evden sürünerek emekliyerek evden çıktım. Yardım istedim" şeklinde konuştu.

"Bana yaptıklarını kimseye yapamasın"

Kendisine yapılanın kimseye yapılmaması için emniyet güçlerinden yardım isteyen Argın, "Psikolojik bozuldu, sürekli rüyalarıma giriyor o ev. Yaşadıklarım, gözümün önünden gitmiyor. Çok kötü durumdayım. Bana yapılanları başkasına yapamasın. Lütfen emniyet güçlerinden onun bulmalarını istiyorum" dedi.

İstanbul'a dönebilmek için yardım istiyor

Parasının da alınması nedeniyle evine dönecek parası bulunmadığını belirten Dilber Argın, "Cüzdanımla birlikte her şeyimi aldı. İçerisinde bin 500 TL param vardı o da gitti.Şimde ne yapacağım eve nasıl döneceğimi bilemiyorum. Bana sahip çıkılsın" diye konuştu.

Cezaevindeyken tanıştı, gördüğü 7 saatlik işkenceyle tanınmaz hale geldi

Devlet Hastanesi, Gaziantep, İstanbul, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevindeyken tanıştı, gördüğü 7 saatlik işkenceyle tanınmaz hale geldi - Son Dakika

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