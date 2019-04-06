Son Dakika Haberleri: Cezaevindeyken Yarıştığı Muhtarlık Seçimini Kazandı

Cezaevindeyken Yarıştığı Muhtarlık Seçimini Kazandı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tutuklu bulunduğu sırada katıldığı muhtarlık seçimlerinde en yüksek oyu alan Ali Uysal, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Çamyayla Mahallesi'nin muhtarı oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tutuklu bulunduğu sırada katıldığı muhtarlık seçimlerinde en yüksek oyu alan Ali Uysal, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Çamyayla Mahallesi'nin muhtarı oldu.

Çamyayla Mahallesi Muhtarı Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden adaylığını koydu. Mahallede 3 adayın yarıştığı seçimlere 21 gün kala, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, "tarihi eser kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uysal, cezaevindeyken yapılan seçimlerde 126 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre yeniden muhtar seçildi.

Ali Uysal, avukatının yaptığı itiraz üzerine Ödemiş M Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Gazetecilere açıklama yapan Uysal, pazartesi günü İlçe Seçim Kuruluna mazbatasını almak için müracaat edeceğini belirtti.

Mahallesine hizmet etmeye devam etmek istediğini aktaran Uysal, "Seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mazbatayı almanın en doğal hakkım olduğuna inanıyorum. Cezaevinde seçimi en yüksek oyla kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:11 Kaynak: AA

İzmir, Ödemiş, Uysal, Güncel
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