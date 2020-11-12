Cezaevine cep telefonu sokarken yakalandı - Son Dakika

Cezaevine cep telefonu sokarken yakalandı
12.11.2020 12:48
Samsun'da bir kişi cezaevi ziyaretinde montunun cebinde cep telefonu ele geçince gözaltına alındı.
Samsun'da bir kişi cezaevi ziyaretinde montunun cebinde cep telefonu ele geçince gözaltına alındı.
Olay, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunan M.Y.'yi, eşi G.Y. ve oğlu F.C.Y. ziyarete gitti. Anne ve oğlunun cezaevi girişinde jandarma tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada F.C.Y.'nin montunun iç cebinde 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Y. ve F.C.Y. Bafra İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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