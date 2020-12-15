Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti - Son Dakika

Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti

15.12.2020 10:04
Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde Açık Cezaevine düşen drone polis ekiplerini harekete geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Açık Cezaevine düşen drone polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisler drone'u uçuran kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü içerisine drone düştü. Cezaevinde görevli personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler cezaevi etrafında drone'u havalandırıp uçuran kişi veya kişileri bulmak için kapsamlı çalışma gerçekleştirirken, cezaevi etrafında şüpheli bir durumla karşılaşılmadı. Polis ekipleri olay yeri incelemelerinin ardından cezaevinden ayrıldı.

Drone'u cezaevi bölgesinde kim veya kimlerin havalandırdığı, drone üzerinde yapılacak olan ayrıntılı incelemenin ardından belli olacak. - AYDIN

Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti

Cezaevi, Aydın, Polis, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı 141 gün boyunca Kars'tan Karadeniz'e yürüdü! 'Arkadaş' çiftleşebilmek için göç etti Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü         
10:13
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Eve kurşun yağdıran saldırgan Eve kurşun yağdıran saldırgan "Devlete canım feda" dedikten sonra polisleri tehdit etti: Sizi Doğu'ya sürdürürüm         
09:37
Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor         
09:22
Sigara içtiği için ceza yedi, Sigara içtiği için ceza yedi, "Ben ünlüyüm, beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi         
09:16
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 10:21:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei