Son Dakika Haberleri: Cezaevine Fetö Yayını Sokarken Yakalandı

Cezaevine Fetö Yayını Sokarken Yakalandı

21 dakika önce

Düzce'de FETÖ/PDY üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden 1 kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken jandarmaya yakalandı.

Cezaevine Fetö Yayını Sokarken Yakalandı, System.String[]
Düzce'de FETÖ/PDY üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden 1 kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken jandarmaya yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce T Tipi Cezaevinde bulunan N.Ş. isimli şahsı ziyarete giden kayınpederi N.B.'nin, cezaevi girişinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada üzerinde örgüte ait yasaklı yayınlar bulunan şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa
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