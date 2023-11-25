Cezaevine giren Nihal Candan'ın 4 aylık kocası kaçtı mı? Anne Umut Candan'dan yalanlama geldi

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Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Candan kardeşlerin anneleri Umut Candan, 4 ay önce evlenen Nihal Candan'ın eşinin kaçtığı iddiası üzerine isyan etti. Damadının üzgün olduğunu ve kaçmadığını söyleyen anne, gözyaşlarına boğuldu.

"KIZIM DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU, KURAN OKUNSUN DEMİŞTİK"

Anne Umut Candan, gözyaşları içinde Show Ana Haber'e verdiği röportajda kızlarının masum olduğunu söyledi. Kızı Nihal Candan'ın düğün için hazırlığı yaptığını söyleyen anne, "Koca kutsaldır. O yüzden hep diyordum kızım bir an önce evlenin. Sizinle çok uğraşıyorlar. Başınıza bir hal getirecekler diye. Hazırlık yapıyordu. Nikahı çok aceleye gelmişti. O öyle kıyılmak zorunda kaldı. Düğünde eş, dost, akraba güzelce toplanırız demiştim. Nasıl bir düğün yapsak? Kır düğünü mü yapsak yoksa yazı mı beklesek? Kimleri davet etsek? Biz bunları konuşuyorduk. Düğünde Kuran okunsun, alkollü olmasın dedim" şeklinde konuştu.

"DAMADIM ÇOK ÜZGÜNDÜR"

Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla Nihal Candan'ın 4 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşi Mehmet Faruk Çiçek'in kaçtığı iddia edildi. Damadının kaçmadığını söyleyen Umut Candan, "Benim çocuğum öyle bir insanla evlenmiş olsaydı dağları yıkardım. Damadım çok daha fazla üzgündür. Ben onun durumunu düşünmek bile istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

"NİHAL KOCASININ EKMEĞİNİ YERKEN UTANIYOR, ELALEMİ NASIL DOLANDIRACAK"

Kızının eşinin yanında dahi çok utangaç olduğunu söyleyen anne, "4 aylık evli Nihal daha kocasının yanında yemek yiyemiyor utanıyor. Kocasının ekmeğini bile yerken utanan bir kişi elalemi nasıl dolandıracak? Biz dışarıda bir dürümle, simit çayla mutlu olan bir aileyiz" dedi.

NİHAL CANDAN'IN EŞİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Nihal Candan, 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile Beşiktaş'ta nikah masasına oturdu. Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Candan, nikahıyla ilgili bir paylaşım yapmadı. Candan kardeşlere yapılan operasyonda Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Karısını bu süreçte yalnız bırakan Çiçek'in sessizliğe gömülmesi de dikkat çekti.

CANDAN KARDEŞLERİN OPERASYONU

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirildi. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SADECE BİR KERE YEMEK YEDİK"

Bahar Candan hakimlikteki ifadesinde, "Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiç bir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Alınan ifadelerin ardından kararını açıklayan Hakimlik, 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan 3 şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi.

ERKEK ARKADAŞINI BAŞKA BİR İSİMLE TANIYORMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 3 gün boyunca sorgulanan Nihal ve Bahar Candan'ın polise 10'ar sayfa ifade verdikleri öğrenildi. İfadeler sırasında, soruların uzun, cevapların ise kısa olduğu belirtildi. Şüphelilere Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın'la ilişkileri soruldu. Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti. Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, ayrıldıktan sonra gerçek ismini öğrendiğini belirttiği öğrenildi.

YEMEKLERE KATILDIKLARINI KABUL ETMEDİLER

Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı. Bu yemekli tanıtımlarda da Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin de yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için lokantalara veya gece kulübüne birlikte gittiğini söyledi. Nihal Candan, bunun dışında kalabalık bir ortamda herhangi bir organizasyon yemeğine katılmadığını, kimseyi otomobil alması için ikna etmeye çalışmadığını söylediği öğrenildi.

ÇETE ÜYELERİNİ TANIMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde yapılan işlemler sırasında polisin Candan kardeşlere çete üyelerinin isimlerini okuyarak tanıyıp tanımadıklarını sorduğu, cevap olarak "Hiç birini tanımıyoruz" cevabını aldıkları belirtildi. Bahar Candan'a sosyal medya hesabında "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda, 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri yapmak olduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına geçici süre ile el konduğu, telefonların incelemesinin sürdüğü belirtildi.