Son Dakika Haberleri: Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış
Son Dakika Güncel Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış

Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış

6 saat önce

ADANA'da, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., gözaltına alındı.

Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış, System.String[]

ADANA'da, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., gözaltına alındı. Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir banka şubesinde meydana geldi. Osman B.'nin, kapalı olan banka camını çekiçle kırdığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, Osman B.'nin üzerine atladıktan sonra elindeki çekici alıp, etkisiz hale getirdi. Yaşananlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Osman B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolluk yaşanan hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü
Ispanaktan zehirlenme haberleri peş peşe geldi! Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]