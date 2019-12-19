Cezaevine girmek için bisikletliyi ezen evsiz adama ömür boyu hapis - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Cezaevine girmek için bisikletliyi ezen evsiz adama ömür boyu hapis - Son Dakika Dünya

Cezaevine girmek için bisikletliyi ezen evsiz adama ömür boyu hapis

6 saat önce

Almanya'da, hapse girmek için bilerek bir bisiklet sürücüsüne çarpan evsiz bir adama ömür boyu hapis cezası verildi. Olay anında saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken psikolojik ve fiziksel etkilerinin hala sürdüğü belirtildi. Mahkemede ise, zanlının pişmanlık duyduğu ve emekli maaşını kurbana verme kararı aldığı söylendi.

Almanya'da, hapse girmek için bilerek bir bisiklet sürücüsüne çarpan, 62 yaşındaki evsiz bir adama ömür boyu hapis cezası verildi. Saldırganın önceden tanımadığı bisikletli, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Saksonya eyaletindeki bir bisiklet yolunda gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı.

CEZAEVİNDE SÜREKLİ BAKIM İSTEDİ

Oldenburg'da görülen davada, yargıçlar 62 yaşındaki evsiz adamın "bir ceza kurumundaki sürekli bakımı" istediğini söyledi ve zanlının motivasyonunun açgözlülük olduğuna hükmedildi. Saldırı sırasında, zanlının evi yoktu ve araç plakasının süresi de uzun süre önce doldu. Zanlı, bisiklet şeridinden gelen bisikletlerin üzerine sürüp, 48 yaşındaki kurbana çarptı.

PİŞMANLIK DUYARAK MAAŞINI ÇARPTIĞI KİŞİYE VERMEK İSTEDİ

Yargıçlar, zanlının açgözlülük motivasyonun ve planlayarak saldırmasının, cinayet girişimiyle yargılanmasını gerektirdiğini söyledi. Kurbanın hala saldırının psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşadığı vurgulandı. Mahkemede, zanlının pişmanlık duyduğu ve emekli maaşını kurbana verme kararı aldığı belirtildi.

Cezaevine girmek için bisikletliyi ezen evsiz adama ömür boyu hapis
Aşağı Saksonya, Almanya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü
ABD Başkanı Trump'la ilgili görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı

Son Dakika Haberleri
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika Haber
09:28 Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika Haber
09:25 Şehir Üniversitesi tartışmalarının odağındaki isim Davutoğlu: Halkbank kredileri Binali Yıldırım döneminde verildi - Son Dakika Haber
09:20 (Özel) İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapatıp terör estirdi - Son Dakika Haber
09:18 Çanakkale'de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü - Son Dakika Haber
09:07 Gülhanım'ın katil zanlısı eski eşine, 'iyi hal'siz ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika Haber
08:34 Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 09:34:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevine girmek için bisikletliyi ezen evsiz adama ömür boyu hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]