Son Dakika Haberleri: Cezaevine Götürülürken Araçtan Atlayıp Kaçan Mahkum Etkisiz Hale Getirildi

Cezaevine Götürülürken Araçtan Atlayıp Kaçan Mahkum Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

Cezaevine götürülürken araçtan atlayıp kaçan mahkum etkisiz hale getirildi ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkarıldığı adliyede tutuklanan şahıs, cezaevine götürülürken ışıklarda duran polis aracından atlayıp kaçtı.

Cezaevine götürülürken araçtan atlayıp kaçan mahkum etkisiz hale getirildi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkarıldığı adliyede tutuklanan şahıs, cezaevine götürülürken ışıklarda duran polis aracından atlayıp kaçtı. "Dur" ihtarına uymayan mahkum, polis tarafından başından vuruldu.
Olay, 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir suçtan dolayı Ünye Adliyesine çıkarılan Muhammet Güneş, mahkemece tutuklandı. Polis tarafından Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine götürülen şahıs, Ünye Devlet Hastanesi önünde ışıklarda duran polis aracından atlayarak kaçmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan mahkum, polis tarafından vuruldu. Başından ağır yaralanan şahıs, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Ordu, Polis, Ünye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)
  • UTANÇ: Yazık be kardeşim elleri kelepçeli bir insan nereye kadar kaça bilir o polis sen bu görüntüyü görünce eminim seninde canın yanacak ALLAH kimseye Yaşatmasın Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır CİNCONLU: Sen olsaydın o kişi yerinde keşke oda onun gibi düşünenlerin de sonu böyle olsun 3 0 Yayından Kaldır


Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:31:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevine Götürülürken Araçtan Atlayıp Kaçan Mahkum Etkisiz Hale Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]