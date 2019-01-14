Cezaevine Götürülürken Araçtan Atlayıp Kaçan Mahkum Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Cezaevine götürülürken araçtan atlayıp kaçan mahkum etkisiz hale getirildi ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkarıldığı adliyede tutuklanan şahıs, cezaevine götürülürken ışıklarda duran polis aracından atlayıp kaçtı.
Cezaevine götürülürken araçtan atlayıp kaçan mahkum etkisiz hale getirildi
ORDU - Ordu
'nun Ünye
ilçesinde çıkarıldığı adliyede tutuklanan şahıs, cezaevine götürülürken ışıklarda duran polis aracından atlayıp kaçtı. "Dur" ihtarına uymayan mahkum, polis tarafından başından vuruldu.
Olay, 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir suçtan dolayı Ünye Adliyesine çıkarılan Muhammet Güneş, mahkemece tutuklandı. Polis
tarafından Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine götürülen şahıs, Ünye Devlet Hastanesi
önünde ışıklarda duran polis aracından atlayarak kaçmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan mahkum, polis tarafından vuruldu. Başından ağır yaralanan şahıs, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
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