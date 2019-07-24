Son Dakika Haberleri: Cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştı, ayağından vuruldu
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Cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştı, ayağından vuruldu

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kadını zorla alıkoyduğu iddiasıyla ile polis tarafından yakalanan ve adliyede tutuklama kararı verilen Mahmut B., (27) cezaevine götürüldüğü sırada elleri kelepçeli şekilde polis aracından inerek kaçmaya çalıştı.

Cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştı, ayağından vuruldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta bir kadını zorla alıkoyduğu iddiasıyla ile polis tarafından yakalanan ve adliyede tutuklama kararı verilen Mahmut B., (27) cezaevine götürüldüğü sırada elleri kelepçeli şekilde polis aracından inerek kaçmaya çalıştı. Mahmut B., ayağından vurularak yakalandı.
Olay, dün gece İsmet Paşa Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Bir kadının silahla zoruyla alıkoyulduğu ve gasp edildiği iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mahmut B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Elleri kelepçeli şekilde cezaevine sevk edilen şüpheli, Aksu Mahallesi'nde, polis aracının kapılarını açarak kaçmaya başladı. Dur, ihtarına uymayan Mahmut B., ayağından vurularak durdurulup, hastaneye kaldırıldı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:55 Kaynak: DHA
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