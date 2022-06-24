"Cezaevine helikopter pisti yaptırdı" iddiasına Mehmet Ağar'dan yanıt: MHP Aydın İl Başkanı yaptırdı - Son Dakika
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"Cezaevine helikopter pisti yaptırdı" iddiasına Mehmet Ağar'dan yanıt: MHP Aydın İl Başkanı yaptırdı

24.06.2022 21:35

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, cezaevinde helikopter pisti yaptırdığı iddiasını yalanlayarak, "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ağar ile hiç görüşmediğini söyleyerek, "Devletimiz istedi sonuçta. O günün şartında en güçlü belediye biziz. Bize yapın dediler yaptık" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 17 Mart 2020 tutuklanan ve Mart 2021'de tahliye edilen Palmali Holding'in sahibi iş insanı Mübariz Mansimov'un kendisi hakkında sözlerine yanıt verdi. Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev'e konuşan Ağar, "Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor" dedi.

FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER'İN İDDİASI

BAE'de bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker, Mehmet Ağar'ı, FETÖ davasında ceza alıp tahliye edilen Mansimov'a "kumpas kurmakla" suçlamıştı. Firari Peker'in iddiasına göre Mehmet Ağar, Mansimov'u tehdit ederek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'ya el koymuştu.

Ağar da Marina hakkında, "Ben olmasam mafya çökerdi" sözlerini sarf etmişti. "Mehmet Ağar'ı milliyetçi biliyordum" ifadelerini kullanan Mansimov, "Daha doğrusu birileri beni tanıştırmıştı zamanında. O günler de en kötü günleriydi, soruşturma geçiriyordu. Davaları sürüyordu. Milliyetçi olarak destek olmaya çalıştım. Başka bir şey yok" sözlerini kaydetmişti.

MEHMET AĞAR MANSİMOV'U YALANLADI: BİZ KAHPELİK YAPMAYIZ

Eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar, Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev'e yaşananlara dair ve Mansimov ile aralarında geçenlere dair, "İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı" diyen Mehmet Ağar, "Bir tanesine cevap vereyim" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİNE HELİKOPTER PİSTİNİ BEN YAPTIRMADIM"

Ağar'ın açıklamalarının devamı şöyle: "Diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Ben cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok. Onun için bana yakışmaz. Çünkü onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendi kendine konuşuyor. Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor."

MHP'Lİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Ağar'ın kendine yönelik sarf ettiği sözler hakkında Ajans Aydın gazetesine konu hakkında açıklamalarda bulunan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Bir yerde anlatıyor herhalde. Birileri de yazmış. Tabi ben hiçbir zaman kendisiyle görüşmedim. Dönemin cezaevi komutanı mı cezaevi müdürümü yoksa başsavcı mı aradı hatırlamıyorum. Ben de bunun üzerine bir firmaya oraya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O günün şartında en güçlü belediye biziz. Bize yapın dediler yaptık" dedi.

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Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Cezaevine helikopter pisti yaptırdı' iddiasına Mehmet Ağar'dan yanıt: MHP Aydın İl Başkanı yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Cezaevine helikopter pisti yaptırdı" iddiasına Mehmet Ağar'dan yanıt: MHP Aydın İl Başkanı yaptırdı - Son Dakika
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