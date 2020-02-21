Cezaevine 'uyuşturucu madde' sokan infaz koruma memuru tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevine 'uyuşturucu madde' sokan infaz koruma memuru tutuklandı - Son Dakika

Cezaevine 'uyuşturucu madde' sokan infaz koruma memuru tutuklandı

7 saat önce

GÜMÜŞHANE E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan infaz koruma memuru S.O.D., tutuklandı.

Cezaevine 'uyuşturucu madde' sokan infaz koruma memuru tutuklandı, System.String[]

GÜMÜŞHANE E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan infaz koruma memuru S.O.D., tutuklandı.

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşlarda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tanık beyanları ve ele geçirilen suç unsuru maddelerden yola çıkan ekipler, infaz koruma memuru S.O.D. ile işçi C.D. ve esnaf M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.O.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.


Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:33 Kaynak: DHA
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