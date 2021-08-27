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CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKAN AVUKATA 18 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKAN AVUKATA 18 YIL HAPİS İSTEMİ

27.08.2021 12:44

BURSA'da görüşmek için gittiği cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu maddesi sattığı iddia edilen avukat A.A. (32) hakkında 10 ile 18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BURSA'da görüşmek için gittiği cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu maddesi sattığı iddia edilen avukat A.A. (32) hakkında 10 ile 18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı. Avukat A.A.'nın, pandemi sürecinde görüş odalarına tedbir amacıyla yapılan cam paravanları kırıp mahkumlara gramlık küçük paketlerle uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

Bursa H Tipi Cezaevi'nde, pandemi sürecinde virüsün yayılmasını engellemek için görüş odalarına yapılan cam paravanların sürekli olarak kırılmasından şüphelenen infaz koruma memurları, görüşmek için cezaevine gelen avukatları ve konuştukları müvekkillerini takibe aldı. İddiaya göre, Bursa Barosu avukatlarından A.A.'nın sürekli olarak cezaevine geldiği ve mahkumlarla kısa süreli görüşmeler yaparak ayrıldığı dikkat çekti. İnfaz koruma memurları, Avukat A.A.'nın görüştüğü tutukluların koğuşlarında yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan, A.A., bu kez tutuklanarak cezaevine kondu. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kalan avukat, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra, hakim kararıyla tahliye edildi. Hakkında, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Uyuşturucu temin etmek' suçundan 10 ile 18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılan A.A., cezaevi girişinde sadece X-Ray cihazından geçirildiği ancak avukatlık statüsü nedeniyle üzerinin detaylı aranmadığı, uyuşturucu maddeleri cezaevine rahatlıkla sokarak cam paravanlardan mahkumlara gramlık küçük paketlerle satmakla suçlanıyor.

Avukat A.A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKAN AVUKATA 18 YIL HAPİS İSTEMİ
CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKAN AVUKATA 18 YIL HAPİS İSTEMİ
CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKAN AVUKATA 18 YIL HAPİS İSTEMİ
CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKAN AVUKATA 18 YIL HAPİS İSTEMİ

Uyuşturucu, Cezaevi, İnfaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKAN AVUKATA 18 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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