Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Kırklareli
'nde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Özel hayatın gizliliği ve yaralama suçlarından Kırklareli Açık Cezaevinde bulunan İ.A. isimli şahıs, izinli olarak ayrıldığı cezaevine geldiği sırada aracın içinden cezaevi bahçesine poşet atıldı. Poşette yapılan aramada 6 adet uyuşturucu hap ve skunk adı verilen 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine aracı takibe alana jandarma ekipleri, araçta bulunan N.K. isimli şahsı İstanbul
'da yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı