Son Dakika Haberleri: Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Özel hayatın gizliliği ve yaralama suçlarından Kırklareli Açık Cezaevinde bulunan İ.A. isimli şahıs, izinli olarak ayrıldığı cezaevine geldiği sırada aracın içinden cezaevi bahçesine poşet atıldı. Poşette yapılan aramada 6 adet uyuşturucu hap ve skunk adı verilen 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine aracı takibe alana jandarma ekipleri, araçta bulunan N.K. isimli şahsı İstanbul'da yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa
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