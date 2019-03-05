Cezaevine Yasaklı Fetö Yayını Sokmaya Çalışırken Yakalandı
1 saat önce
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken yakalandı.
Düzce
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Düzce T Tipi Cezaevi'nde bulunan N.Ş'yi ziyarete gelen kayınpederi N.B'nin, cezaevi girişinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapıldı.
Aramada, üzerinde örgüte ait yasaklı yayınlar bulunan N.B. gözaltına alınarak İl Jandarma
Alay Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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