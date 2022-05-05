Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

05.05.2022 16:00
Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevindeki bir akrabasını ziyarete gelen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevindeki bir akrabasını ziyarete gelen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir T Tipi Kapalı Cezaevinde yatan akrabası E.Ç'yi ziyarete gelen E.Ç'nin cezaevi görevlilerince yapılan üst aramasında cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edildi. Cezaevi görevlilerince durumun Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibine bildirilmesi üzerine şüpheli E.Ç. Narkotik ekibi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden ele geçirilen maddenin 8 gram esrar olduğu tespit edildi. Şüpheli E.Ç. hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheli E.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu CHP'li Toprak: 'Milletin Göz Bebeği Ordusuna Partizanlık Nifakı Sokmak, Bu Ülkeye Yapılacak En Büyük Kötülüktür' CHP'li Toprak: 'Milletin Göz Bebeği Ordusuna Partizanlık Nifakı Sokmak, Bu Ülkeye Yapılacak En Büyük Kötülüktür'

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement