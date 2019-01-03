Cezaevine Ziyarete Gitti Yakalandı
55 dakika önce
Kırklareli'nde 'kasten öldürme' suçundan yatan şahsın ziyaretinde giden bir kişi 'kasten yangın çıkarmak' suçundan yakalandı.
Kırklareli
'nde 'kasten öldürme' suçundan yatan şahsın ziyaretinde giden bir kişi 'kasten yangın çıkarmak' suçundan yakalandı.
Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kastan adam öldürme suçundan hükümlü olarak bulunan M.D.'nin ziyaretine gelen N.D. isimli şahsın, kasten yangın çıkarma suçundan arandığı tespit edildi. Bunun üzerine N.D. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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