Son Dakika Haberleri: Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi
Son Dakika Genel Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

15 dakika önce

Cezaevini tarlaya çevirdiler.

Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

BURSA - Bursa E Tipi Cezaevi mahkümlarının Bursa Ticaret Borsası'nın desteğiyle ektiği sebze ve meyvelerin hasadına başlandı.

Hükümlü ve tutukluların meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak maksadı ile 7 dönümlük arazide başlatılan üretim meyvelerini verdi. Bursa Ticaret Borsası'nın desteği ile Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun arazisinde sera ve açık tarım faaliyetleri yürütüldü. Tutuklu mahkümlar, fırın, tekstil, kantin, fotoğrafhane, terzihane ve 20'ye yakın benzer atölyenin yanı sıra tarlada da rençber olarak çalışarak ürün yetiştirdi. Hükümlülerin çalıştığı serada domates, salatalık, biber ile açık alanda bamya, oturak domates, patlıcan ekimi gerçekleştiriliyor. Toplam 4 bin 800 adet fidan ve 2,5 dönüm araziye de bamya ekilirken, alanın tamamında kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapılıyor. 2 bin 350 mahkumun bulunduğu cezaevindeki mahkumların ıslahı hem de üretime katkıları için başlatılan İş Yurdu Projesi herkes tarafından takdir kazandı.

Hükümlüler 4 ay zarfında 10 ton mahsül elde etti.

Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar
Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu Barda hesap cinneti Yıllar önce çekilmiş video, MasterChef Yasin'in foyasını ortaya çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevini tarlaya çevirdiler...Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]