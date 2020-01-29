Cezaevinin kantinine hırsız girdi - Son Dakika
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Cezaevinin kantinine hırsız girdi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesinde bulunan kantine giren hırsızlar, kasada bulunan 6 bin TL'yi çaldı.

Cezaevinin kantinine hırsız girdi, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesinde bulunan kantine giren hırsızlar, kasada bulunan 6 bin TL'yi çaldı.

19 Ocak günü Kandıra yolu üzerinde bulunan Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesinde bulunan kantine hırsız girdi. İddiaya göre, bahçe tellerini keserek içeri giren hırsızlar bahçede bulunan ziyaretçilerin kullandığı kantine girdi. Hırsızlar kasada bulunan 6 bin TL ve ankesörlü telefon kartlarını çaldı. Yapılan incelemede hırsızların cezaevi bahçesine tel örgüleri keserek girdiği, soygunun dışarıdan gelen hırsızlar tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
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