Cezaevleri operatör yetiştirecek - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında cezaevlerinde bulunan hükümlülere, iş makinesi operatörlük eğitimleri ve sondörlük eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan hükümlülere, uluslararası geçerliliği olan belge verilecek.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25 Eylül 2019'da işyurdu çalışmalarının desteklenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalamıştı. Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, protokolün imzalanmasının ardından gerekli çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda hükümlülere iş makinesi operatörlük eğitimleri ve sondörlük eğitimleri verilmesi kararlaştırıldı. Hükümlülere, 6 hafta boyunca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve Donanım Dairesi Başkanlığına ait Ankara Etlik Eğitim Merkezinde ekskavatör eğitimi verilecek. Merkezde kurulu olan simülatör üzerinden ders alacak olan hükümlüler, pratik olarak da ekskavatör eğitimi alacak. Hükümlüler, eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava tabi tutulacak. Başarılı olanlara uluslararası geçerliliğe sahip G sınıfı sürücü belgesi verilecek. Hükümlüler, cezalarının bitmesinin ardından bu alanda iş sahibi olabilecek. Öte yandan hükümlüler sondörlük eğitimi de alacak. İlk eğitim Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde başlayacak. Toplamda 25 gün sürecek sondörlük eğitiminin ilk 5 günü genel jeoloji bilgisi, kuyu yeri seçimi, genel sondaj tekniği, numune alma, motor ve pompa bilgisi, genel matematik bilgisi gibi derslerden teorik, kalan 20 gün ise makine ve kuyu başında uygulamalı pratik eğitim şeklinde yapılacaktır. Eğitim sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılacak, başarılı olanlara uluslararası geçerliliğe sahip sondörlük belgesi verilecek.



Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ankara Etlik Eğitim Merkezi'nde yapılan sondörlük eğitiminin açılış programına katıldı. Programda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, Adalet Bakanlığı'nın, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması kapsamında birçok projeye imza attıklarını söyledi. Adalet Bakanlığı'nın tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve hayvancılık alanındaki büyük ölçekli projelerle Türkiye'nin değerlerine sahip çıktığını belirten Kuş, "Tarım ve Orman Bakanlığımız da tüm bu çalışmalara desteğini ve katkısını esirgememiş; hükümlülere yönelik iş makinesi ve sondörlük eğitimleri, tarım ve hayvancılık eğitimleri, tarımsal alanların sulama ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha birçok konuda bizimle iş birliği yapmıştır. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu iş birliği artarak devam edecek, ülkemizin yüz akı durumundaki çalışmalara yenileri katılacaktır" diye konuştu.



Türkiye'nin her bir köşesinde yer alan 309 işyurdu müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölye ve tesislerde faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu'nun 180'den fazla meslek alanına ilişkin iş kolunda iş başı mesleki eğitim verdiğini ifade eden Kuş, "Bu eğitimi üretime dönüştürerek daha gerçekçi, tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesi sonrası yaşamlarını idame ettirebilecekleri, istihdama yönelik meslek dallarına yönelmeleri ve bu mesleklere ilişkin belge sahibi olmalarına yönelik faaliyet yürütülmekte ve çalışmaların özel sektör ihtiyaçlarına da uygun niteliğe bürünmesini sağlamaktadır. İşyurtları Kurumu bugün itibarıyla yılda 60 bin hükümlüye meslek eğitimi vermesiyle ülkenin yetişkin eğitimi yapan en büyük kurumları arasında bulunmakta; mobilyadan tekstile, el sanatlarından kuyumculuğa, tarım ve hayvancılıktan gıda üretimine kadar birçok alanda yapmış olduğu üretimlerle de marka haline gelmiş durumdadır" şeklinde konuştu.



"Hükümlülere iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilmektedir"



Kuş, şunları kaydetti:



"Şu an bulunduğumuz bu modern eğitim merkezinde, hükümlülere yüksek oranda istihdam olanağı sağlama imkanı bulunan iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilmektedir. Toplam 76 saat süreli bu eğitimin bir bölümü teorik bir bölümü de araç başında pratik olarak verilmektedir. Ayrıca gerçeğe çok yakın araç kullanma deneyimleri sunan modern simülatörler kullanılmak suretiyle hükümlü kursiyerlere, her türlü iklim ve yol koşulunda iş makinesi kullanımına ilişkin zengin öğrenme imkanı sunulmaktadır. Eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İş Makinesi Operatörlük Yetki Belgesi almaya hak kazanacaktır. Ayrıca bizimle aynı anda Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde sondörlük eğitimlerinin başlamasına ilişkin bir açılış töreni de devam etmektedir."



"Kalifiye eleman bulma ve çalıştırma noktasında yaşadığımız eksikliği gidermiş olacağız"



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, her iki bakanlık arasında imzalanan işbirliği protokolünün çok değerli olduğunu söyledi. Bu tür işbirliklerinin Türkiye'nin her alanda gelişimine katkı sağladığını ifade eden Metin, hükümlülerin toplumsal hayat tekrar dönmesi ve uyum sağlanması adına yapılan çalışmalara destek vermekten de memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ankara Etlik Eğitim Merkezi'nin Türkiye'nin yüz akı merkezlerden biri olduğunu kaydeden Metin, "Çünkü Türkiye'nin en önemli yatırım kurumlarından bir tanesi olan Devlet Su İşleri'nin bütün makine ekipman farkının sevk edildiği, idare edildiği bir merkezdir burası. Aynı zamanda yine her türlü teknik eğitimin verildiği ve bakımların yapıldığı önemli bir merkez. Bu merkezde böyle bir hayırlı işe imza atmak bizim açımızdan da çok memnuniyet verici. İnşallah bu alandaki yetişmiş eleman açığını da tamamlamak açısından önemli olacak. Bu alanda kalifiye eleman bulma ve çalıştırma noktasında da yaşamış olduğumuz eksikliği de gidermiş olacağız. Hükümlülerimizin toplumsal hayata kazandırılmasına da büyük katkı vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.



Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise, "Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu'nun son dönemde bir çok kurum ve kuruluşla yaptığı iş birliğine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak biz de dahil olarak hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması ve ıslah çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Böylelikle milletimize karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüğümüzü azami düzeyde yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Makine Eğitim Merkezimiz hali hazır durumuyla dünyanın en donanımlı iş makinesi eğitim merkezi durumunda ve akademi seviyesinde eğitim verebilme kapasitesine sahiptir. Burada bulunan dozer paletli ekskavatör, dragline cinsi iş makinelerinin simülatörlerinin her biri altı adet servo motoru ve hareketli platformu ile ihtiyaç duyulan senaryolar için mühendislerimiz ve diğer teknik elemanlarımızın yazılımcılar ile birlikte çalışması neticesinde oluşturulmuştur. En gerçekçi uçak simülatörlerinin sahip olduğu teknolojiye sahip olan bu simülatörler ile verilen eğitim sayesinde ihtiyaç duyulan tüm coğrafi şartlarda makine ve kursiyer zarar görmeden eğitim verilmekte, akaryakıt masrafı da olmamaktadır" dedi.



Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından Kuş ve Metin, sondörlük alanında ilk eğitimin verildiği Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne telekonferans sistemiyle bağlandı ve başarılar diledi. Her iki bakan yardımcısı daha sonra hükümlülerin eğitim göreceği merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve simülatörleri denedi. Merkezde eğitim görecek olan mahkumlar ise yaptığı konuşmada kendilerine bu fırsatı veren devlet yetkililerine teşekkür ettiklerini belirttiler. - ANKARA