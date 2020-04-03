Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri - Son Dakika
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Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri

6 saat önce

Şanlıurfa Adliyesi ve ek hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı sıkı tedbirler alındı.

Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri, System.String[]

Şanlıurfa Adliyesi ve ek hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı sıkı tedbirler alındı.


Korona virüs salgını nedeniyle, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa Adliyesi ile cezaevlerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümler başta olmak üzere, kontrol noktaları, duruşma salonları, kalemler, hakim ve savcı odaları, koridorlar ve tüm adliye binası ile kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.


Dezenfekte işlemi sırasında kullanılan ilaçlı suyun insan sağlığına zarar vermediği belirtilirken, adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara korona virüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konularak bilgilendirme afişleriyle salgına karşı farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.


Korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı tüm yurt genelindeki kamu kurumlarında olduğu gibi Şanlıurfa Adliyesinde de gerekli önlemlerin alındığını belirten Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, "Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler arttırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirtilmektedir. Tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların ertelenmiş olması nedeniyle adliyemizdeki insan yoğunluğu yüzde 90 oranında azalmıştır. İdari izin konusunda da ihtiyacı olan personellerimize, izin kullanmak isteyenlere kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir" dedi.


Ceza İnfaz Kurumlarındaki tedbirler


Ceza infaz kurumlarında çok sıkı tedbirler alındığını dile getiren Başsavcı Öztoprak, "Adalet Bakanlığımızın açıkladığı tedbirler doğrultusunda hemen ilgili kurum müdürlerimizi toplantıya çağırarak yapılması gereken işlemler hakkında bir yol haritası belirlenmiş ve Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenen tutuklular diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmıştır. Diğer yandan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere koruyucu tulum üretimine başlanılmıştır. Bugüne kadar 6 bine yakın koruyucu tulum üretimi yapılmıştır. Bunlardan 3 bin 500 adedi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma hastanesine teslim edilmiştir. Son olarak Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda infaz ve koruma memurlarımızın izole edilmesi uygulamasına başlanmış, bu kapsamda 533 infaz ve koruma memurumuz izole altına alınmıştır. Hükümlülerimizi ve tutuklarımızı nasıl ailelerinin emaneti olarak gördüysek, personellerimizi de öyle görüyoruz. Bu süreçte üstün bir fedakarlık göstererek büyük bölümü gönüllü olarak izole altında vardiyalı olarak çalışan infaz ve koruma memurlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Millet olarak üstün bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günlerde, milli bir şuurla hareket ederek kendilerinden, ailelerinden feragat eden personellerimiz, tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi bizim için gurur kaynağı olmuştur. Bu vesileyle şu an görevi başında olan, hakim, savcı, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve tüm özel sektör çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Adliyesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:08 Kaynak: İHA

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