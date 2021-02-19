Cezaevlerinde aşılama başladı - Son Dakika

Cezaevlerinde aşılama başladı

19.02.2021 08:01
Cezaevlerinde aşılama başladı, System.String[]

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere koronavirüs aşısının yapılmaya başlandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere koronavirüs aşısının yapılmaya başlandığını açıkladı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Covid-19 Aşı Programı doğrultusunda belirlenen sıraya göre tutuklu ve hükümlülere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Covid-19 tedbirlerinin hassasiyetle uygulanması ve personelin gayreti sayesinde 372 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri ve içeriden dışarı temasın asgariye indirildiği, salgının kontrol altında tutulabildiği ancak nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Şu an itibarıyla 372 Ceza İnfaz Kurumunun 55'inde pozitif vaka bulunduğu, belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerden toplam Kovid-19 vaka sayısı 240'tır. Bu tutuklu ve hükümlülerden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 33'ünün Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir. Testi pozitif çıkan tüm tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumları iyidir. Entübe durumda olan tutuklu/hükümlü bulunmamaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen diğer 207 tutuklu ve hükümlünün ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup, genel sağlık durumları iyidir" denildi.

Salgından etkilenen tutuklu ve hükümlülerin yakınlarına düzenli bilgilendirme yapılıyor

Açıklamada, Kovid-19 salgınından etkilenen tutuklu ile hükümlülerin yakınlarına, sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre, Kovid-19 salgınının Türkiye'de etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana hayatlarını kaybeden 19 tutuklu/hükümlünün kronik rahatsızlıkları (diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım, böbrek yetmezliği, beyin kanaması, göğüs hastalıkları) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri aktarılan açıklamada, 9 hükümlünün ise bağışıklık sisteminde Kovid-19 virüsüne bağlı gelişen komplikasyonlar sebebiyle vefat ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, CTE Genel Müdürlüğü, il pandemi kurulları ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca iş birliği içinde insan sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkı için alınan tedbirlerin, tüm kurumlarda etkin şekilde ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. - ANKARA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Cumhuriyet, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cezaevlerinde aşılama başladı - Son Dakika


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