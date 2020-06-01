Cezaevlerinde "kapalı görüş" başladı - Son Dakika

Cezaevlerinde "kapalı görüş" başladı

Cezaevlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan kapalı görüşler, bugün yeniden başlatıldı.

Cezaevlerinde

Cezaevlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan kapalı görüşler, bugün yeniden başlatıldı.

Hükümlü ve tutuklular, kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüştürülecek. Salgın nedeniyle görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklulara, ilave görüş hakkı da verilecek.

Cezaevlerine ateşleri ölçülerek alınacak ziyaretçiler, maske takacak. Kapalı görüşlerin yapıldığı bölümlerde, belirlenen aralıklarla dezenfeksiyon gerçekleştirilecek, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutuklular için gerekli önlemler alınacak.

Adalet Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında cezaevlerindeki açık ve kapalı görüşleri 13 Mart'tan itibaren ertelemişti.

Açık görüşlerin durdurulması kararı devam edecek.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 09:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezaevlerinde 'kapalı görüş' başladı - Son Dakika

Son Dakika

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