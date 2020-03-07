Cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek lisesi kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek lisesi kurulacak - Son Dakika

Cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek lisesi kurulacak

6 saat önce

ADALET Bakanlığı, cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise, meslek lisesi kuracak.

Cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek lisesi kurulacak, System.String[]

ADALET Bakanlığı, cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise, meslek lisesi kuracak. Bakanlık ayrıca, açık ortaokul ve lise öğrencisi durumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verecek.

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalayacak. İki bakanın 9 Mart Pazartesi günü imzalayacağı işbirliği protokolü çerçevesinde Adalet Bakanlığı cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracak. Ayrıca açık cezaevlerinde ve çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine devam etme imkanına kapalı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler de kavuşacak. Protokol kapsamında iş yurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak.

BİNLERCE HÜKÜMLÜ FAYDALANACAK

Protokol kapsamında açık orta okul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için 'Destekleme Yetiştirme Kursları' açılması, her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylece örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin artırılması sağlanacak. İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan yaklaşık 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinde, 40 bininin diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanacağı öngörülüyor.


Meslek Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
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