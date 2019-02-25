Cezaevlerinde Terörden Yatanların İki Katı Uyuşturucu Suçlusu Var"

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, "Türkiye genelinde cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatanların sayısı, terör örgütü üyeliğinden yatanların iki katı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, "Türkiye genelinde cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatanların sayısı, terör örgütü üyeliğinden yatanların iki katı. Haftada en az 4-5 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanıyor." dedi.



Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) düzenlediği "Kent Gazeteciliği Eğitim Programı"na katılan Yılmaz, yargının işleyişi, mahkemelerin yapısı, dava açma süreci, Adalet Komisyonunun yapısı ve görevlerini anlattı.



Teknolojinin gelişmesiyle suçların niteliğinin de çoğaldığını, yeni suçların oluştuğunu dile getiren Yılmaz, genel anlamda dosya sayılarında artan bir süreç yaşandığını belirterek, "Denizli'de 2017'den 2018'e devreden 38 bin 543 dosyanın yanı sıra 2018'de 44 bin 764 soruşturma dosyası açıldı. Geçen yıl bu 83 bin 307 dosyadan 45 bin 392'i neticelendi." ifadelerini kullandı.



FETÖ ile mücadele



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalara da değinen Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:



"Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalar bugüne kadar toplam 9 bin 214 soruşturma dosyası üzerinden 4 bin 293 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan kamu davası açıldı. 3 bin 490 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği iddiası kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 2 bin 392 soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verildi. 854 soruşturma dosyası, diğer soruşturma dosyaları ile birleştirildi. Açılan bu davalarda bin 201 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 825 kişi beraat etti. Halen 540 dosya hakkında soruşturma devam etmektedir."



Yılmaz, 40 yıllık yapılanmanın temizlenmesinin güçlüğüne işaret ederek, "Beraat edenlerin ya da kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenlerin suçsuz olduğu anlamına gelmemeli. Bunlar hakkında yeni deliller ortaya çıkması halinde yeniden işlem yapılabilir. Bununla ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Denizli'de FETÖ'nün hain darbe teşebbüsüne katılan askerlerle ilgili davada istinaf, 6 kişinin cezasını onadı, beraat edenlerden 15 kişinin tekrar yargılanmasına karar verdi. Dava sonuçlanmış değil, devam ediyor." diye konuştu.



"Haftada en az 4-5 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanıyor"



Uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısında son yıllarda büyük artış olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bugün Türkiye genelinde cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatanların sayısı, terör örgütü üyeliğinden yatanların iki katı. Haftada en az 4-5 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanıyor. Tabii bu suçların önlenmesinde sadece kolluk kuvvetlerimizin mücadelesi yetmez. Bu konuda ailelere ve toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

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