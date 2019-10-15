Cezaevlerinde yapılan el sanatları Strazburg'da sergileniyor

Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünlerin bulunduğu el sanatları sergisi, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi ana salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği ile Adalet Müşavirliğinin katkı ve organizasyonu ile düzenlenen "İşyurtları Sergisi"nde halı, tekstil, gıda ürünleri, hediyelik eşya ve geleneksel el sanatları gibi 95 ürün sergileniyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergilenen ürünlerin çoğunun yöresel ve coğrafi işaretli ürünler olduğunu söyledi.

Alan, İşyurtları Kurumunun 1997 yılında hükümlü ve tutukluluların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri ve meslek sahibi olmaları amacıyla kurulduğunu anlattı.

Cezaevindeki insanların topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarının amaçlandığını kaydeden Atan, bu insanların sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim verdiklerini aktardı.

Atan, kurumlarında 50 binden fazla kişinin mesleki eğitim gördüğünü belirterek, "Bizim 189'dan fazla iş kolunda üretimlerimiz ve mesleki eğitimlerimiz var. Buraya bir kısmını getirdik. Bu ürünlerde, ülkemizin genel karakteristiğini yansıtan ürünler. Örneğin burada Yağcıbedir halısından sedef işçiliğine, tekstil ürünlerimizden gıda ürünlerimize kadar el ürünü göz nuru ürünler sergilenmekte." dedi.

İlk kez yurt dışında bir sergi gerçekleştirdiklerini ve sergiyi gezen yabancıların büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Atan, "Bunların gerçekten hükümlüler tarafından yapılıp yapılmadığını merak ediyorlar. Geleneksel ürünlerimizin satılık olup olmadığını soruyorlar. Yaptığımız güzel işleri anlatmak için geldik. Ülkemizdeki ceza infazında onarıcı adalet sistemine nasıl katkı sağladığımızı burada Avrupalı hukukçulara tanıtmak mutluluk verici, olumlu ve pozitif dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

Dün açılışını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı sergi, 18 Ekim'e kadar gezilebilecek.