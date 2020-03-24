Cezaevlerindeki artık yemekler hayvan barınağına gönderilecek - Son Dakika

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Cezaevlerindeki artık yemekler hayvan barınağına gönderilecek
6 saat önce
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar ile cezaevlerindeki yemek artıkları hayvan barınağına gönderilecek.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar ile cezaevlerindeki yemek artıkları hayvan barınağına gönderilecek.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatıyla başlatılan ve Adapazarı Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde alınan yeni kararla Sakarya'da bulunan cezaevlerindeki yemek artıkları hayvan barınaklarına gönderileceği öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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