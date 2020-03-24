Cezaevlerindeki artık yemekler hayvan barınağına gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevlerindeki artık yemekler hayvan barınağına gönderilecek - Son Dakika

Cezaevlerindeki artık yemekler hayvan barınağına gönderilecek

6 saat önce

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar ile cezaevlerindeki yemek artıkları hayvan barınağına gönderilecek.

Cezaevlerindeki artık yemekler hayvan barınağına gönderilecek, System.String[]

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar ile cezaevlerindeki yemek artıkları hayvan barınağına gönderilecek.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatıyla başlatılan ve Adapazarı Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde alınan yeni kararla Sakarya'da bulunan cezaevlerindeki yemek artıkları hayvan barınaklarına gönderileceği öğrenildi. - SAKARYA

Başsavcı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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