Cezaevlerindeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açık görüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevlerindeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açık görüş - Son Dakika

Cezaevlerindeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açık görüş

6 saat önce

Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.

Cezaevlerindeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açık görüş, System.String[]

Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların, aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmelerine ilişkin yazı gönderildi.

Bu kapsamda, cezaevlerindeki 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, açık görüşten faydalanarak ailesi ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Açık görüş, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya Kadınlar Günü, Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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