Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

24.03.2022 11:18

Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden avukat 7'si adliyeye sevk edildi.

Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden avukat 7'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu"yla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi.

Şüphelilerden, 7 kişi jandarma komutanlığında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

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Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Terör örgütü PKK-KCK üyesi 1 kişi yakalandı Terör örgütü PKK-KCK üyesi 1 kişi yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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