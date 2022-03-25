Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

25.03.2022 11:49
Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla yakalanan 21 kişiden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si de adliyeye sevk edildi.

Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla yakalanan 21 kişiden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si de adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu"yla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan son 7 şüpheli Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

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Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi

Finans, Terör, Bolu, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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