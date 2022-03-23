Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi

23.03.2022 17:05

Son dakika 3. sayfa haberi: - Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden avukat A.Ş. adliyeye sevk edildi.

- Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden avukat A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi.

Şüphelilerden avukat A.Ş. jandarma komutanlığında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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