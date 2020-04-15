Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İzmir'deki cezaevlerinde de gerekli işlem ve hazırlıklar yapıldı. Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve kanundan faydalananlar, işlemleri sonrası dışarı çıkartıldı. Tahliye edilenler belediye otobüsleriyle cezaevinden ayrıldı. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü. Bu arada polis, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı

İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı

Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk

Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi

Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz"

Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak

Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti

Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti

Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı