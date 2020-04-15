Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile Kütahya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kütahyal'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olanlar sağlık kontrolünün ardından güvenlik güçlerinin gözetiminde dışarı çıkartıldılar.

Tahliyeler esnasında jandarma ve polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı görüldü.

Kent merkezindeki cezaevinden gün boyunca yaklaşık 200 ile 250 arasında kişinin tahliye olması bekleniyor