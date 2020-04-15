Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında jandarma ekipleri tedbir alarak, yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi.

Dezenfekte edilen çok sayıda belediye ve şehirlerarası yolcu otobüsü, cezaevi yerleşkelerine hareket etti.

Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen yaklaşık 650 hükümlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirlerarası ve belediye otobüsleriyle evlerine gönderildi.

Çankırı'da ise cezaevlerindeki işlemlerinin ardından 52 hükümlü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüslerle Çankırı içi ve farklı şehirlere tahliye edilecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde barikat kuruldu, jandarma ekipleri tarafından tedbir alınarak geçişe kontrollü olarak izin verildi.

Kastamonu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan işlemlerin ardından şartları tutan hükümlülerin tahliye edileceği öğrenildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfekte edilen otobüsler, cezaevinin önünde beklemeye başladı.

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu.

Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkesine geldi.

Cezaevinde bulunan 202 hükümlünün tahliye edileceği bildirildi.

Jandarma ve polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliyeler sürüyor.

Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevinden de jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında tahliyeler devam ediyor.