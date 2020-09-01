Cezaevlerine 'hes kodu'yla ziyaret dönemi - Son Dakika

Cezaevlerine ziyaretçiler artık 'HES' koduyla giriş yapacak. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için 'HES kodu' uygulamasına geçilmesini önerdi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.
Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:57 - Kaynak: İHA
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