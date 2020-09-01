Cezaevlerine 'hes kodu'yla ziyaret dönemi - Son Dakika

Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS 'le alınabiliyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül 'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

Cezaevlerine ziyaretçiler artık ' HES ' koduyla giriş yapacak. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için ' HES kodu ' uygulamasına geçilmesini önerdi.

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