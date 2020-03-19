Cezaevlerinin ekmeğini hükümlüler üretiyor - Son Dakika
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Cezaevlerinin ekmeğini hükümlüler üretiyor

6 saat önce

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca açılan fırında çalışan 40 hükümlü, günlük 13 bin ekmek üreterek kentteki 5 cezaevinin ihtiyacını karşılıyor.

Cezaevlerinin ekmeğini hükümlüler üretiyor, System.String[]

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca açılan fırında çalışan 40 hükümlü, günlük 13 bin ekmek üreterek kentteki 5 cezaevinin ihtiyacını karşılıyor.

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce hazırlanan ve Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun onayladığı proje kapsamında 1 Kasım 2018'de faaliyete başlayan "Fırın ve Unlu Mamuller Atölyesi"nde üretim yapan hükümlüler, cezaevlerine dışarıdan ekmek alınmasının önüne geçerek kurumda tasarruf sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Cezaevinde kaldıkları zamanı meslek öğrenerek ve var olan mesleklerini geliştirerek değerlendiren 40 hükümlü, aldıkları ücretle de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Hayatlarında ilk kez ekmek pişiren hükümlüler, tahliye olduktan sonra da mesleklerini sürdürerek kendi işlerini yapmanın hayalini kuruyor.

Günde 13 bin ekmek üretiliyor

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl önce faaliyete geçen kurumda 790 hükümlünün kaldığını söyledi.

Fırının yaklaşık 2,5 yıl önce Kayseri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan açık ceza infaz kurumuyla beraber 5 ceza infaz kurumuna ve kurum personelinin ikamet ettiği lojmanlara lojistik hizmet sağlamak amacıyla kurulduğunu anlatan Akpınar, "Fırın atölyemiz günlük yaklaşık 13 bin ekmek, 8 bin simit ve poğaça üretiyor." dedi.

Nihat Akpınar, kentteki 5 cezaevinin ekmek ihtiyacını karşıladıklarını dile getirerek, "Kurumlarımız dışında kampüs bünyesinde hizmet veren jandarma taburumuza, devlet hastanesine ve Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ekmek, simit ve poğaça üretimi yapmaktayız. Bu fırınımızı öncelikle işyurtları bağlamında hükümlülerimizi meslek sahibi edindirmek, onlara ekonomik olarak destek sağlamak ve var olan mesleklerini geliştirip ilerletmek amacıyla hayata geçirmiş bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

Hijyen ve gıda kodeksine uygun şartlarda ekmek üretiliyor

Fırında 40 hükümlünün çalıştığını belirten Akpınar, şunları kaydetti:

"Hükümlülerimizin sağlık sigortaları yapılmakta, İşyurtları Kurumumuzun belirlemiş olduğu usta, kalfa ve çırak maliyetinde ücret ödenmektedir. Eğer bu fırınımız hizmete girmeseydi, biz kurumlarımızda barındırılan hükümlülerin, tutukluların ve görev başındaki personelin iaşesindeki ekmek miktarını diğer kurumlarımızdan karşılayacaktık. Devletimize biraz daha maliyetli olacaktı. Kendimiz ürettiğimiz için hem kendimize katkı sağlıyoruz hem de hükümlülerimizin meslek sahibi olmalarını, var olan mesleklerini ilerletmelerini sağlıyoruz. Maddi destek de sağladığımızı düşünüyoruz."

Nihat Akpınar, infaz korumu memurlarının denetiminde, gıda mühendisi kontrolünde, hijyen ve gıda kodeksine uygun şartlarda ekmek ürettiklerini de sözlerine ekledi.

Akpınar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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