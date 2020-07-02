Cezai ehliyeti bulunmayan hırsız bu kez dolaptan ciğer çaldı...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Cezai ehliyeti bulunmayan hırsız bu kez dolaptan ciğer çaldı...Hırsızlık anı kamerada

Cezai ehliyeti bulunmayan hırsız bu kez dolaptan ciğer çaldı.

Cezai ehliyeti bulunmayan hırsız bu kez dolaptan ciğer çaldı...Hırsızlık anı kamerada

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ZONGULDAK - Zonguldak'ta 250'den fazla suç kaydı bulunan Eşref B., girdiği iş yerinin kasasından 100 TL'yi aldıktan sonra dolaptaki ciğeri de alarak kayıplara karıştı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde sabaha karşı bir lokantada meydana geldi. Suat Altuntaş'a ait lokantaya giren Eşref B., önce kasaya yöneldi. Burada 100 TL'yi alarak cebine koyan hırsızlık zanlısı ardından etlerin bulunduğu dolaba yöneldi. Buradan da tepside bulunan ciğeri alan Eşref B., ardından dükkandan çıkarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerini açtığı sırada kapının zorlandığını ve kilidin de yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Suat Altuntaş, içeriye girerek güvenlik kameralarını inceledi. Olayın failinin 250 suç sabıkası olan ve cezai ehliyeti olmayan Eşref B. olduğunu fark eden Altuntaş, hırsızlık zanlısından şikayetçi olmadı.

Altuntaş, "Zonguldak'ın gururu Eşref bu kez benim dükkanıma girdi. 250'den fazla suç kaydı var. Kasadan parayı alıp peşine dolaptan ciğeri almış. Görüntüleri izleyince şaşkınlık yaşadım. Hırsızlık yapmasın gelsin karnını doyuracağım. Yeter ki uzak dursun. Kapının kilidine zarar vermiş cam ve kilit farklı sistem. Kilidini her yerde bulamıyoruz. Bizi de böyle mağdur etti" diye konuştu.

Zonguldak, Altuntaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezai ehliyeti bulunmayan hırsız bu kez dolaptan ciğer çaldı...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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