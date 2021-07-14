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Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis - Son Dakika

Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:21

Konya'da yaşayan Mücahit Minaz, Kasım 2020'de akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Sömek'i başını ve cinsel organını keserek öldürdü. Kendisinin şizofreni hastası olduğunu iddia eden Minaz, duruşmasında kendisini savunduğunu söyledi. Şizofreni hastası da olmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıkan Minaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1 Kasım 2020'de, Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanında meydana gelen olayda, sokakta erkek cesedi görenler vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, başı ve cinsel organı kesik cansız bir beden buldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı incelemede cesedin, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Mustafa Sömek'e ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Mustafa Sömek'i öldürenin, Almanya'da yaşayan ve kısa süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Cinayetin ardından taksiyle Yalıhüyük'e gittiği saptanan Minaz, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şizofreni tedavisi gördüğünü belirtilen Minaz, polisteki ilk ifadesinde, "ATM'den para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis

SIK SIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mücahit Minaz, poliste verdiği ifadesini, 2 duruşmada da değiştirdi. Minaz ilk duruşmada, "Mustafa Sömek'i yerde yatarken buldum. Yanına gidip kafasını tutmak istediğimde kopuk olduğunu gördüm" diye konuştu. Sanık Minaz, sonraki duruşmasında yaptığı savunmasında da "Boğazıma bıçak dayadı. Sazlıkların oraya götürdü ve paramı istedi. Paramı ona teslim ettim sonra bu olayı gerçekleştirdim. Ben bu olanları daha önce utancımdan söyleyememiştim" dedi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE, CEZAİ EHLİYETİ TAM

Önceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, kendisine 2016 yılında şizofren tanısı koyulduğunu, tedavi gördüğünü ve yüzde 60 oranında raporu bulunduğunu iddia eden Mücahit Minaz'ın, Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi.

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Mücahit Minaz, dün tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile son kez Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan Minaz, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, Mücahit Minaz'ın 'kasten canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasına hükmederken, indirim uygulamadı.

Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis

Anadolu Lisesi, şizofreni, Almanya, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis - Son Dakika


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